Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Желанное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное ДНР», — отчитались в ведомстве.
Военнослужащие ВС РФ разгромили группировку ВСУ и взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом отчитались 20 августа в Минобороны России. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.
По словам представителей Минобороны, была «разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР».