Военнослужащие ВС РФ разгромили группировку ВСУ и взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом отчитались 20 августа в Минобороны России. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.





По словам представителей Минобороны, была «разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР».