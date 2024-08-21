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Российская армия взяла под контроль поселок Желанное в ДНР
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Он находится в 46 километрах от райцентра — города Ясиноватая undefined
Новости

Российская армия взяла под контроль поселок Желанное в ДНР

Он находится в 46 километрах от райцентра — города Ясиноватая

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Желанное в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.


«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное ДНР», — отчитались в ведомстве. 

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Военнослужащие ВС РФ разгромили группировку ВСУ и взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом отчитались 20 августа в Минобороны России. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве. 


По словам представителей Минобороны, была «разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР».

#всу #ясиноватая #днр
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