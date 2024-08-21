Роскомнадзор: Сбой в работе ряда сервисов в России связан с DDoS-атакой

Сбой в работе ряда сервисов на территории РФ, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Там указали, что 21 августа с 14:00 центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России.
«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.
Ранее пользователи заявили о том, что столкнулись с проблемами в работе ряда сайтов. Сбои наблюдались помимо мессенджеров Telegram и WhatsApp*, также у таких ресурсов как Discord, Steam, Twitch и Wikipedia.
*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.