Роскомнадзор: Сбой в работе ряда сервисов в России связан с DDoS-атакой

Там указали, что 21 августа с 14:00 центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России.





«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.





Ранее пользователи заявили о том, что столкнулись с проблемами в работе ряда сайтов. Сбои наблюдались помимо мессенджеров Telegram и WhatsApp*, также у таких ресурсов как Discord, Steam, Twitch и Wikipedia.





*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.