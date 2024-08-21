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Роскомнадзор: Сбой в работе ряда сервисов в России связан с DDoS-атакой
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Она была отражена, сайты функционируют в обычном режиме, добавили в регуляторе undefined
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Роскомнадзор: Сбой в работе ряда сервисов в России связан с DDoS-атакой

Она была отражена, сайты функционируют в обычном режиме, добавили в регуляторе

Сбой в работе ряда сервисов на территории РФ, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp, связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. 

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Там указали, что 21 августа с 14:00 центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. 


«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе. 


Ранее пользователи заявили о том, что столкнулись с проблемами в работе ряда сайтов. Сбои наблюдались помимо мессенджеров Telegram и WhatsApp*, также у таких ресурсов как Discord, Steam, Twitch и Wikipedia. 


*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.

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