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В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой
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Также отмечалось, что не работает WhatsApp undefined
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В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

Также отмечалось, что не работает WhatsApp

Пользователи сервиса Downdetector сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. Помимо России, жалобы поступили из Казахстана и Узбекистана.


Также отмечалось, что не работает WhatsApp*. Сбои наблюдаются и при попытке воспользоваться сервисами Discord, Steam, Twitch и сайтом Wikipedia. В интернете также жалуются на проблемы с ресурсом «Сбой.рф».


О проблемах в работе Telegram сообщается не в первый раз за последнее время. Так, на перебои пользователи жаловались 12 и 19 августа. 


*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.

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