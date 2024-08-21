В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой

Пользователи сервиса Downdetector сообщили о сбоях в работе мессенджера Telegram. Помимо России, жалобы поступили из Казахстана и Узбекистана.





Также отмечалось, что не работает WhatsApp*. Сбои наблюдаются и при попытке воспользоваться сервисами Discord, Steam, Twitch и сайтом Wikipedia. В интернете также жалуются на проблемы с ресурсом «Сбой.рф».





О проблемах в работе Telegram сообщается не в первый раз за последнее время. Так, на перебои пользователи жаловались 12 и 19 августа.





*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.