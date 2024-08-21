Москвичам напомнили о необходимости подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Бумажный бюллетень на участке по месту постоянной регистрации получат те, кто до 2 сентября подаст соответствующее заявление. Остальные москвичи смогут проголосовать электронно на любом избирательном участке или на elec.mos.ru.





На выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, которые пройдут с 6 по 8 сентября, будут доступны все существующие способы голосования.





Сделать выбор при помощи цифрового бюллетеня можно онлайн или на любом избирательном участке города, при помощи бумажного — только на участке по месту прописки. В последнем случае понадобится подать заявление.





Узнать о том, доступно ли им онлайн-голосование, горожане могут на mos.ru благодаря сервису «Доступ к онлайн-голосованию» в личном кабинете.





Онлайн-голосование пройдет на странице elec.mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября. Для участия в нем у пользователя должна быть полная учетная запись на mos.ru. Также понадобится любое устройство с доступом в интернет — компьютер, планшет или смартфон. При этом можно находиться в любой точке страны. При этом подавать заявку для участия в онлайн-голосовании не нужно.