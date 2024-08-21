Выборы губернатора Курской области переносить не будут, однако отложат голосование за местных депутатов в семи муниципалитетах

При этом ЦИК отложил голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи районах Курской области — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском, а также в городе Льгов.





Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, отметили в ЦИК.





Ранее в пресс-службе курской избирательной комиссии Daily Storm рассказали, что сотрудников избиркома Курской области обеспечат бронежилетами для работы на выборах, но для наблюдателей защита не предусмотрена.