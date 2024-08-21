Выборы губернатора Курской области переносить не будут, однако отложат голосование за местных депутатов в семи муниципалитетах

Выборы губернатора Курской области переносить не будут. Об этом сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.
«Выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения»,— пояснил Булаев на заседании комиссии.
При этом ЦИК отложил голосование на выборах депутатов 10 органов местного самоуправления в семи районах Курской области — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском, а также в городе Льгов.
Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей, отметили в ЦИК.
Ранее в пресс-службе курской избирательной комиссии Daily Storm рассказали, что сотрудников избиркома Курской области обеспечат бронежилетами для работы на выборах, но для наблюдателей защита не предусмотрена.