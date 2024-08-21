Священники провели молебен у горящей нефтебазы в Ростовской области

«По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение и чтение акафиста Божией Матери перед Ее образом неподалеку от возгорания хранилища ГСМ в Пролетарске», — говорится в сообщении Волгодонской епархии во «ВКонтакте».





Также в часовне на территории районной больницы помолились о здравии пожарных, пострадавших в борьбе с огнем.





Пожар начался в Пролетарске после прилета дрона ВСУ 18 августа и все еще не потушен. По информации главы администрации Пролетарского района Валерия Горнича, площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров.





Сообщалось, что спасательные бригады активно работают над локализацией огня, привлекая к тушению пожарные поезда и самолеты Ил-76 МЧС России.





По данным ТАСС, на пожаре пострадали более 40 человек, порядка 20 попали в больницу. В медучреждениях Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга продолжают лечиться 13 пожарных. Остальным спасателям оказана амбулаторная помощь.