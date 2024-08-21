В ЦИК сообщили, что рассмотрят перенос выборов в некоторых муниципалитетах Курской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 21 августа рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области. Их проведение было запланировано на единый день голосования в сентябре.





В проекте повестки заседания комиссии есть пункт «Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области», обратил внимание ТАСС.





По закону ЦИК РФ имеет право отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней. Перенесены могут быть выборы на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ при обращении местной избирательной комиссии.





Ранее стало известно, что жители Курской области смогут досрочно проголосовать на выборах в регионе с 28 августа по 5 сентября в целях безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале курской избирательной комиссии.