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В ЦИК сообщили, что рассмотрят перенос выборов в некоторых муниципалитетах Курской области
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Ранее Daily Storm узнал, что сотрудников избиркома в регионе обеспечат бронежилетами undefined
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В ЦИК сообщили, что рассмотрят перенос выборов в некоторых муниципалитетах Курской области

Ранее Daily Storm узнал, что сотрудников избиркома в регионе обеспечат бронежилетами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании 21 августа рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области. Их проведение было запланировано на единый день голосования в сентябре.


В проекте повестки заседания комиссии есть пункт «Об отложении голосования на выборах, назначенных на 8 сентября 2024 года, на территориях ряда муниципальных образований Курской области», обратил внимание ТАСС. 


По закону ЦИК РФ имеет право отложить на более поздний срок выборы федерального и регионального уровней. Перенесены могут быть выборы на территориях двух и более муниципальных образований субъекта РФ при обращении местной избирательной комиссии. 


Ранее стало известно, что жители Курской области смогут досрочно проголосовать на выборах в регионе с 28 августа по 5 сентября в целях безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале курской избирательной комиссии.

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Для наблюдателей на выборах в Курской области не предусмотрены бронежилеты, сообщили в местном избиркоме

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Dailystorm - Для наблюдателей на выборах в Курской области не предусмотрены бронежилеты, сообщили в местном избиркоме
#единый день голосования #цик рф #выборы #курск
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