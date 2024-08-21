Медведев заявил, что после «акта терроризма» ВСУ в Курской области не может быть «никаких переговоров до полного разгрома врага»

«На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность — переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определенном стечении обстоятельств», — написал Медведев в Telegram-канале.





Он уточнил, что имеет в виду «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму, с неясными перспективами и

последствиями».





«После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области все встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!» — продолжил Медведев.





По его словам, теперь у Украины «будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов».