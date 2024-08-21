Собянин сообщил об одной из самых масштабных попыток Украины за все время атаковать Москву с помощью беспилотников

«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.





Собянин отмечал, что на месте работают все оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.





Позже в Минобороны отчитались, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 45 БПЛА самолетного типа над пятью регионами России.





В ведомстве уточнили, что 11 дронов уничтожено над территорией Подмосковья, еще 23 БПЛА — над Брянской, шесть — над территорией Белгородской области, три — над Калужской и два дрона — над Курской областью.