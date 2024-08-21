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Собянин сообщил об одной из самых масштабных попыток Украины за все время атаковать Москву с помощью беспилотников
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По уточненным данным Минобороны, над Подмосковьем за ночь сбито 11 дронов, всего над регионами России уничтожено 45 БПЛА undefined
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Собянин сообщил об одной из самых масштабных попыток Украины за все время атаковать Москву с помощью беспилотников

По уточненным данным Минобороны, над Подмосковьем за ночь сбито 11 дронов, всего над регионами России уничтожено 45 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что произошла одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью дронов, однако созданная эшелонированная защита столицы позволила отразить все атаки. Он уточнил, что были сбиты 10 украинских дронов, летевших на Москву. 

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«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра. 


Собянин отмечал, что на месте работают все оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.


Позже в Минобороны отчитались, что за ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 45 БПЛА самолетного типа над пятью регионами России. 


В ведомстве уточнили, что 11 дронов уничтожено над территорией Подмосковья, еще 23 БПЛА — над Брянской, шесть — над территорией Белгородской области, три — над Калужской и два дрона — над Курской областью.

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