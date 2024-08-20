Депутат Германова признала, что удалила из своего поста предложение расширить географию жилищных сертификатов курянам

Депутат от Курской области Ольга Германова признала, что отредактировала пост о жилищных сертификатах в своем Telegram-канале. Ранее СМИ заметили, что она убрала из него слова о необходимости разрешить курянам использовать сертификаты вне региона.





«Да, я его отредактировала. Потому что готовится положение об использовании сертификатов. Это предложение [о выдаче жилья курянам в других регионах по жилищным сертификатам] я внесла по ветеранам, возможно. Потому что есть люди пожилые, которые уехали к детям в другой регион, им возвращаться уже некуда. Исходя из этого, я внесла такое предложение», — объяснила депутат Госдумы от региона Ольга Германова.





Она также пояснила, что комментировать ее инициативу пока рано. «Но такие предложения [о расширении географии действия сертификатов] поступают», — добавила парламентарий.





Депутат Госдумы Ольга Германова в своем Telegram-канале 19 августа призвала потерявших дома курян подавать заявки на получение жилищных сертификатов. Она также указала на возможность расширения географии действия сертификатов, чтобы у пострадавших курян была возможность купить квартиры за пределами региона. Позже она вырезала эти слова из поста и закрыла комментарии к нему.





Ранее Telegram-каналы обратили внимание, что пользователи соцсетей оставляют комментарии с просьбой разрешить использовать жилищные сертификаты пострадавшим курянам вне региона на странице врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. Официально он не комментировал эти предложения.