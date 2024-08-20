Пытавшийся подорвать по заданию Украины машину главы Крыма Аксенова получил 18 лет колонии

ФСБ сообщила, что пресекла попытку покушения на главу Крыма в июле 2023 года. Задержанным оказался гражданин России 1988 года рождения.





В опубликованном видео он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины в декабре 2022 года: «Получил позывной Каратист и обучался на полигоне подрывному делу, маскировке, уходу от преследования и тому подобному. Затем я получил задание поехать в Крым, в Симферополь», — сообщил мужчина.





По его словам, в городе он устроился на работу и ждал дальнейших указаний. Он должен был заминировать автомобиль и поставить его на пути следования кортежа главы Крыма. Аксенов тогда поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращенное покушение.