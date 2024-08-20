В комитете по обороне Госдумы прокомментировали решение о создании новых военных группировок «Курск», «Брянск» и «Белгород»

Представитель комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев считает, что задуматься о новых военных объединениях нужно было еще давно для того, чтобы не допустить проникновения в Курскую область.





«Решение о создании новых военных образований было правильным, но несколько запоздалым. Здесь был допущен серьезный просчет», — поделился с Daily Storm Виктор Соболев.





По словам генерала, другие созданные группировки занимаются конкретно специальной военной операцией на территориях новых регионов.





«Новые же, по моему мнению, нужно было создать давно уже для того, что не допустить ни в коем случае проникновения диверсионных групп, тем более, войсковых группировок ВСУ, например, на ту же территорию Курска, и захват наших населенных пунктов, районов Курской области», — добавил Виктор Соболев.





Те группировки, которые занимаются специальной военной операцией в новых регионах РФ, не трогают, рассказал военный деятель, они выполняют свои прямые задачи, которые им определены Генеральным штабом Вооруженных сил России.





Ночью 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. Бои продолжаются уже две недели. О создании группировок «Курск», «Брянск» и «Белгород» объявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий.