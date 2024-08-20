Минобороны: Российская армия сорвала четыре попытки наступления ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали попытки наступления штурмовых групп противника в Курской области. В результате операции Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 60 человек, два танка и восемь бронемашин. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.





В ведомстве указали, что подразделения группировки войск «Север» действовали при поддержке авиации и артиллерии: совместными усилиями военные смогли предотвратить атаки украинских сил в направлении четырех населенных пунктов: Борки, Коренево, Кремяное и Русская Канапелька.





За сутки потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и 25 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два миномета и станция радиоэлектронной борьбы, отчитались в Минобороны.