Для наблюдателей на выборах в Курской области не предусмотрены бронежилеты, сообщили в местном избиркоме

Сотрудников избиркома Курской области обеспечат бронежилетами для работы на выборах, но для наблюдателей защита не предусмотрена. Об этом Daily Storm рассказали в пресс-службе курской избирательной комиссии.





«Нет, наблюдателям мы точно это не выдаем [бронежилеты]. Членов участковых комиссий, которые будут осуществлять выезды, — да, этих участников избирательного процесса мы обеспечим. Будут у нас какие-то лишние комплекты защиты — пожалуйста, могут пользоваться наблюдатели. Но нам хотя бы обеспечить тех, кто будет в опасных условиях, близко к приграничью», — объяснили в избиркоме.





По словам представителя пресс-службы, оснащением и подготовкой наблюдателей занимаются направляющие их организации. Собеседник Daily Storm добавил, что во время СВО на прошлых выборах бронекомплектами обеспечивали тех членов комиссии, кто работал именно в шести приграничных районах. В остальной части региона сотрудники избиркома работали штатно.





Также в ведомстве подтвердили, что муниципальные выборы в регионе могут перенести. Ранее такую информацию сообщили изданию «Верстка» (признано иноагентом) анонимные источники в региональной и федеральной власти.





«Вероятность такая есть. Это полномочия ЦИК, мы сейчас этого решения ждем. Если оно будет, то мы ему последуем. И, наверное, целесообразно в тех районах, где выехали люди, не проводить местные выборы», — сообщили в курском избиркоме.





Жители Курской области смогут досрочно проголосовать на выборах в регионе с 28 августа по 5 сентября в целях безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале курской избирательной комиссии. Избиратели смогут отдать голос досрочно на выборах губернатора Курской области и совмещенных с ними выборах в органы местного самоуправления. Проголосовать за кандидатов можно будет как на избирательном участке, так и на дому.