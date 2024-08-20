В Минобороны сообщили о создании группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск»

В Минобороны России заявили о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Между местными властями и командующими группировок налажено прямое круглосуточное взаимодействие, рассказал глава Минобороны Андрей Белоусов.





В министерстве определили лиц, которые ответственны за выполнение тех или иных задач. На решение вопросов выделяются сутки, если потребуется больше времени, об этом будут докладывать министру лично.





На очередном заседании стало известно, что заместителем руководителя Координационного совета стал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.





О создании Координационного совета объявили 15 августа. В его состав вошли профильные заместители главы Минобороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, губернаторы Белгородской, Курской и Брянской областей.