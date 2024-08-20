Путин на встрече с матерями Беслана заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями жертв теракта в Беслане пообещал, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, как добилась целей в борьбе с терроризмом.
«Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся своих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что у врагов России за рубежом нет морали, но привыкнуть к этому невозможно. По словам Путина, из-за границы пытались не только оправдать теракт в Беслане, но и оказывали всякую помощь террористам.
Ранее Путин посетил школу №1 в Беслане, в которой в 2004 году произошел теракт. Учебное заведение работает как мемориальный комплекс.
Президент также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме школы.