Путин на встрече с матерями Беслана заявил, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями жертв теракта в Беслане пообещал, что Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами, как добилась целей в борьбе с терроризмом.





«Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся своих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников», — подчеркнул глава государства.