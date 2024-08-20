Герман Клименко предположил, что Дуров хотел обсудить с Путиным судьбу Telegram

Президент России Владимир Путин и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находились в Азербайджане в одно и то же время, пишут СМИ. По информации Telegram-канала Baza, чиновники администрации президента якобы предложили Путину организовать встречу с Дуровым, но глава государства отказался. Глава совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в беседе с Daily Storm допустил, что Павел Дуров хотел обсудить с Владимиром Путиным судьбу Telegram.





Герман Клименко рассказал, что встречи с лидерами IT-гигантов для Путина — не редкость. «Владимир Владимирович, насколько я знаю, очень хорошо встречается с теми, кто находится на пике технологического прогресса. Для него это не является чем-то необычным», — пояснил Клименко.





«И да, действительно визит одновременно в Азербайджан Дурова и Путина, — наверное, что-то готовилось. Если мы с вами включим конспирологию, и зная Павла Дурова, — он бы просто так тоже не полетел. <...> По его меркам Азербайджан — не самая большая страна и не самая важная, согласитесь. Поэтому если Павел прилетал и Владимир Владимирович прилетал, возможно, был шанс встретиться», — допускает бывший советник президента.





Герман Клименко считает, что Дуров, «возможно, хотел обсудить какие-то истории, связанные с будущим Telegram».





«Мы с вами видим ситуацию, так скажем, после YouTube. Главный вопрос — что будет после YouTube. YouTube мы уже как бы похоронили — протестов нет, народ не вышел. Очевидно, что судьба YouTube, видимо, теперь будет в таком прозябании и будут наблюдать, как с него будут соскакивать, как и с запрещенного Facebook*. Соответственно, следующий кто у нас будет? По идее, Telegram», — рассуждает он.





Пользователи Telegram из России в ночь на 19 августа жаловались на массовые сбои в работе мессенджера.





«Как я понимаю, могла сильно напрячь Павла история, когда Telegram не работал в ночь позавчера. И все это было очень похоже на тренировку Роскомнадзора по блокировке. <...> Если вдруг Роскомнадзор начнет блокировать Telegram, то сейчас это будет весьма успешно, потому что изменились обстоятельства: у Роскомнадзора свое собственное оборудование, он научился замедлять, он научился бороться с ВПН», — объясняет эксперт.





Владимир Путин 18-19 августа находился с государственным визитом в Азербайджане.













*Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.