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МИД России выразил протест временной поверенной США из-за незаконной поездки американских журналистов в Курскую область
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Также демарш дипломату был объявлен из-за «появившихся свидетельств участия американской ЧВК на стороне ВСУ» undefined
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МИД России выразил протест временной поверенной США из-за незаконной поездки американских журналистов в Курскую область

Также демарш дипломату был объявлен из-за «появившихся свидетельств участия американской ЧВК на стороне ВСУ»

Представители Министерства иностранных дел России выразили протест временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс из-за незаконного проникновения в Курскую область американских журналистов. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве. 


Действия американских репортеров в МИД назвали провокационными и отметили, что те незаконно проникли в Курскую область «для пропагандистского освещения преступлений киевского режима». Также демарш дипломату был объявлен из-за «появившихся свидетельств участия американской ЧВК на стороне ВСУ в ходе их вторжения на территорию Российской Федерации», сообщили в Telegram-канале дипведомства. 


В заявлении МИД отмечается, «что подобные действия, идущие вразрез с утверждениями администрации Джо Байдена о своей якобы непричастности к нападению украинских неонацистов на Россию, со всей очевидностью доказывают вовлеченность США как непосредственного участника конфликта в злонамеренные замыслы Владимира Зеленского». 


Также в МИД добавили, что «все иностранные «специалисты» и наемники, нелегально пересекающие границу нашей страны, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных сил Российской Федерации».

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