Москвичи на тестовом голосовании решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Москвичи на тестовом голосовании определят, нужен ли столице региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными. Будут доступны все возможные способы отдать голос: онлайн на специальной странице elec.mos.ru, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков.





Ход голосования 23 августа будет аналогичен тому, что предусмотрен на выборах с 6 по 8 сентября. В полученном бюллетене нужно будет проставить отметку напротив выбранного варианта ответа на предложенный вопрос. Завершить электронное голосование необходимо нажатием кнопки «Проголосовать».





Тестовое голосование традиционно пройдет за несколько недель до выборов. Во время него специалисты проверят электронную систему, корректность всех ее процессов и функций. Горожане не только выразят мнение по поводу важного для жизни в столице вопроса, но и помогут выявить возможные узкие места в системе.





Во время тестового голосования ей устроят стресс-тесты, чтобы проверить ее поведение и стабильность при возможных форс-мажорных обстоятельствах. Для этого специалисты могут искусственно создавать проблемы со связью и высокие пиковые нагрузки, отключать электричество, имитировать помехи. Разработчики убедятся, что предусмотренные резервные технологии справляются, а голоса записываются без потерь.





Сейчас в Москве действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных.





В 2023 году Госдума приняла закон, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с питомцами, которые оказались бездомными.