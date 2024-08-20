Новости
Новости 18+
St
Путин посетил школу в Беслане, где 20 лет назад произошел масштабный теракт
18+
Глава государства возложил цветы к памятнику бойцам спецназа, погибшим при штурме учебного заведения undefined
Новости

Путин посетил школу в Беслане, где 20 лет назад произошел масштабный теракт

Глава государства возложил цветы к памятнику бойцам спецназа, погибшим при штурме учебного заведения

Президент России Владимир Путин посетил школу №1 в Беслане, в которой в 2004 году произошел теракт. Тогда погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Сейчас учебное заведение работает как мемориальный комплекс. Спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. 


В первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. 


В Беслане Путин также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме учебного заведения.


Ранее президент РФ посещал Беслан дважды: в 2004-м сразу после трагедии и в 2008-м был на кладбище, где похоронены жертвы преступления террористов.

#беслан #северная осетия #владимир путин #мемориал #матери беслана
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...