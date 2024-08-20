Путин посетил школу в Беслане, где 20 лет назад произошел масштабный теракт

Сейчас учебное заведение работает как мемориальный комплекс. Спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших.





В первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания.





В Беслане Путин также возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме учебного заведения.





Ранее президент РФ посещал Беслан дважды: в 2004-м сразу после трагедии и в 2008-м был на кладбище, где похоронены жертвы преступления террористов.