О том, что над Нью-Йорком подняли российский флаг, 19 августа заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его сведениям, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка, а в городе на тот момент «шла зачистка».





Нью-Йорк — западный пригород Горловки, расположен к северу от Донецка. Это историческое название поселка. В 1951-м его переименовали в Новгородское, а в 2021-м вернули прежнее название. Тогда там жили около 12 тысяч человек.