Военнослужащие ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР. Об этом отчитались в Минобороны России.
Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.
По словам представителей Минобороны, была «разгромлена крупная группировка войск противника и освобожден один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР».
О том, что над Нью-Йорком подняли российский флаг, 19 августа заявил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его сведениям, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка, а в городе на тот момент «шла зачистка».
Нью-Йорк — западный пригород Горловки, расположен к северу от Донецка. Это историческое название поселка. В 1951-м его переименовали в Новгородское, а в 2021-м вернули прежнее название. Тогда там жили около 12 тысяч человек.