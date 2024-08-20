Верховная рада Украины запретила каноническую УПЦ

Документ поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах.





17 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал этот закон. Члены совета заявили о поддержке курса президента Владимира Зеленского.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей Всеукраинского совета «сатанистами».





Законопроект о запрете УПЦ в первом чтении Верховная рада приняла в октябре 2023 года. Документ был подготовлен по прямому поручению президента Украины Зеленского.