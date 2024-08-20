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Верховная рада Украины запретила каноническую УПЦ
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Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования undefined
Новости

Верховная рада Украины запретила каноническую УПЦ

Закон вступит в силу через 30 дней после опубликования

Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

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Документ поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах.


17 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал этот закон. Члены совета заявили о поддержке курса президента Владимира Зеленского.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей Всеукраинского совета «сатанистами». 


Законопроект о запрете УПЦ в первом чтении Верховная рада приняла в октябре 2023 года. Документ был подготовлен по прямому поручению президента Украины Зеленского. 

#украина #владимир зеленский #верховная рада #упц
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