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Алаудинов сообщил об остановке продвижения ВСУ в Суджанском районе Курской области
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Он подчеркнул, что «противник планомерно уничтожается» undefined
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Алаудинов сообщил об остановке продвижения ВСУ в Суджанском районе Курской области

Он подчеркнул, что «противник планомерно уничтожается»

Российские военные остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.


«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен», — рассказал он РИА Новости. 

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По данным Алаудинова, на этом участке с ВСУ борются бойцы спецназа «Ахмат», 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка, а также 2-й бригады спецназа.

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