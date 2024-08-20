Алаудинов сообщил об остановке продвижения ВСУ в Суджанском районе Курской области

Российские военные остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Остановлен противник, продвигавшийся на Суджанском направлении, и планомерно уничтожается. На данный момент идет планомерное уничтожение противника, который уже остановлен», — рассказал он РИА Новости.
По данным Алаудинова, на этом участке с ВСУ борются бойцы спецназа «Ахмат», 810-й бригады морской пехоты, 30-го полка, а также 2-й бригады спецназа.