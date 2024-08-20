Дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов в Якутии

Задымленность наблюдается на территории Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.





Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано. Превышения предельного значения химических веществ в воздухе не установлено, добавили там.