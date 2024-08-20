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Дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов в Якутии
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В республике борются с порядка 70 очагами возгорания undefined
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Дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов в Якутии

В республике борются с порядка 70 очагами возгорания

Задымленность наблюдается на территории Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону. 


Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано. Превышения предельного значения химических веществ в воздухе не установлено, добавили там.

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Общая площадь природных пожаров в республике превышает 401 тысячу гектаров, отчитались в управлении. За сутки ликвидировали пять пожаров на площади свыше 2,5 тысячи гектаров и локализовали 13 на площади свыше 44,1 тысячи гектаров.


К тушению привлекались 1626 человек и 142 единицы техники. Также наготове многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».


С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 945 природных пожаров на площади свыше 2,7 миллиона гектаров. 

#лесные пожары #якутия #мчс
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