Дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов в Якутии

Задымленность наблюдается на территории Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано. Превышения предельного значения химических веществ в воздухе не установлено, добавили там.
Общая площадь природных пожаров в республике превышает 401 тысячу гектаров, отчитались в управлении. За сутки ликвидировали пять пожаров на площади свыше 2,5 тысячи гектаров и локализовали 13 на площади свыше 44,1 тысячи гектаров.
К тушению привлекались 1626 человек и 142 единицы техники. Также наготове многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».
С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидированы 945 природных пожаров на площади свыше 2,7 миллиона гектаров.