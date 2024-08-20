Адвокат генерала Попова заявил, что подпись военного в документах была подделана

«Почерковедческая экспертиза, проведенная по инициативе Следственного комитета, показала, что в документах, которые являются одним из доказательств по делу Попова, стоит не его подпись, и он не должен был там вообще расписываться», — цитирует Сергея Буйновского ТАСС.





Попов обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, он похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам Попов вину не признает. В августе его отправили под домашний арест до 11 октября.





Также стало известно, что Следственный комитет обратился в военный суд с просьбой о сокращении срока ознакомления с материалами уголовного дела, которое насчитывает порядка 40 томов.