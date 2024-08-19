Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Индия согласилась передавать сообщения между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании.
Индия готова передавать сообщения, но посредником быть не хочет из-за нежелания терять доступ к недорогой российской нефти и оружию, выяснил Bloomberg.
Владимиру Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира, рассказали источники издания. Во время визита планируется заключить несколько соглашений — например, в сфере обороны и агропромышленности. Однако на встрече вряд ли прозвучат какие-либо важные заявления.
Украинская госкомпания «Зоря — Машпроект» обсуждает с индийской стороной совместный выпуск газовых турбин, используемых на военных кораблях, уточнили собеседники Bloomberg.
Индийский премьер Нарендра Моди 8 июля впервые за пять лет прибыл в Москву с двухдневным визитом для переговоров с Владимиром Путиным. В период с 21 по 23 августа Моди намерен встретиться с Владимиром Зеленским.