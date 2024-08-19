Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским

Владимиру Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира, рассказали источники издания. Во время визита планируется заключить несколько соглашений — например, в сфере обороны и агропромышленности. Однако на встрече вряд ли прозвучат какие-либо важные заявления.