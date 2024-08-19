Белгородские власти запретят въезд в пять сел и поселков

Въезд будет ограничен еще в пять населенных пунктов Белгородской области. Это даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Она отметила, что решение о закрытии въезда в села и поселки губернатор Вячеслав Гладков принял после обращения местных жителей.
Федеральный омбудсмен уточнила, что въезд будет закрыт для сел Новостроевка-Вторая и Новопетровка, а также для поселков Совхозный, Доброполье и Казачок.
Кроме того, в Краснояружском районе временно закроют въезд в село Колотиловка. Москалькова заявила, что каждый прописанный там житель получит выплату. Власти региона помогают людям с отселением и вывозом имущества.
Ранее сообщалось, что в Курской области организуют досрочное голосование на выборах губернатораа. Выборы пройдут с 28 августа по 5 сентября.