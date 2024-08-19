Белгородские власти запретят въезд в пять сел и поселков

Въезд будет ограничен еще в пять населенных пунктов Белгородской области. Это даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.