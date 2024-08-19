«Вся Россия с нами»: в Курскую область пришло более 800 тонн гуманитарных грузов

Сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Депутаты Госдумы рассказали, как власти, местные граждане и волонтерские организации помогают жителям курского приграничья.





По словам депутата Госдумы Ольги Германовой, в Курскую область уже пришло около тысячи тонн гуманитарной помощи. Она идет централизованно через управление МЧС каждого региона Российской Федерации. Ее также осуществляют различные фонды и сами граждане. Куряне делятся всем, что у них есть.





«Сегодня с Курском практически каждый гражданин России на связи. Потому что ситуация очень напряженная. Враг ступил на священную курскую землю. Поэтому вся Россия с нами. Идет гуманитарная помощь. Жители несут урожай со своего огорода. Это и огурцы, и помидоры, и тыква», — сказала Daily Storm Ольга Германова.





Помощи поступило очень много, и ее на сегодняшний день даже достаточно, отмечает парламентарий. Недавно в Курск пришло восемь тонн груза из Санкт-Петербурга.





Партия «Единая Россия» приняла более 800 тонн гуманитарных грузов, прокомментировала ситуацию представитель партии Екатерина Харченко. В пункты временного размещения поступают продукты, в том числе детское питание, средства гигиены, одежда и обувь, бытовая техника, постельное белье с подушками — все, что нужно людям, которые вынужденно покинули свои дома.





«В эти дни в Курск стекается гуманитарная помощь со всей России. Никто не остался в стороне: помогают общественные организации, помогают жители, помогает бизнес. Вот такие тяжелые времена проявляют людей. Россия сильна не только своими ресурсами, армией, территорией, но прежде всего она сильна своими людьми, которые всегда готовы прийти на помощь», — заявила депутат Госдумы Екатерина Харченко.





Тех, у кого нет родственников, кто не может разместиться у знакомых, кому просто некуда идти, размещают в пунктах временного размещения.





«Их около 150 на территории РФ, но их количество возрастает каждый день. На вчерашний день у нас их 80 по Курской области, и еще мы держим целый ряд резервов, потому что сейчас эвакуируется Глушковский район, поэтому потребность в них, возможно, возникнет. Но еще пункты временного размещения открыты и в других 24 регионах», – сообщила Daily Storm Ольга Германова.





Кроме того, вывозят детей, рассказала женщина. Их принимает «Артек», Краснодарский край, Курган, Орел, Липецк, Воронеж.





«Наверно, горе объединяет людей, понимание, что враг ступил на нашу русскую землю, а Курск всегда защищал рубежи нашей страны. Каждый курянин знает строчки «когда Москва лежала в колыбели, а Курск уже сражался за Москву». Мы — южный регион, мы защищаем нашу Россию», — поделилась парламентарий.





По словам депутата Госдумы Ольги Германовой, помощь идет и от множества волонтерских организаций. Работают «Молодая гвардия», «Народный фронт», «Движение первых». Волонтеры вывозят людей из приграничных регионов.





«Их целая страница. Когда закончится война, страна узнает их подвиги. Красный Крест работает, профильные лагеря работают, молодежь, которой в Курске всегда уделяли большое внимание, работает в логистических центрах, даже дети формируют продуктовые наборы», — перечислила Ольга Германова.





Прямую профессиональную деятельность приостановили работники культурной сферы, добавила она.





«Я работаю в комитете культуры Госдумы. Знаю, что мужчины, работающие в галереях, ушли на разгрузку гуманитарной помощи в логистические центры, артисты уехали давать духоподъемные концерты в пункты временного размещения, потому что люди приехали в шоковом состоянии и им просто сейчас нужна психологическая поддержка, чтобы они могли отойти от этого стрессового состояния. Многие уходили под обстрелами, особенно те, кто из Суджанского района», — рассказала депутат Госдумы.





Ночью 6 августа Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. В результате более 600 жителей приграничных населенных пунктов уехали и находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске, где получают гуманитарную помощь и психологическую поддержку.