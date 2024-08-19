Американский телеведущий Фил Донахью умер на 89-м году жизни. Об этом сообщило издание The Washington Post. Донахью вел телемосты СССР — США совместно с российским журналистом Владимиром Познером в конце 1980-х годов.





«Это близкий мой друг», — сказал Daily Storm Познер.





От каких-либо дальнейших комментариев телеведущий отказался.





Фил Донахью скончался 18 августа. Семья телеведущего рассказала, что он умер дома.





В сентябре 1982 года СССР и США провели первый телемост с использованием космических средств связи, соединивший Москву и Калифорнию. В декабре 1985 года Фил Донахью и Владимир Познер провели телемост СССР — США между Ленинградом и Сиэтлом «Встреча в верхах рядовых граждан». После этого с октября 1991 по апрель 1996 года Познер и Донахью вели программу «Pozner & Donahue», которая выходила на канале CNBC.