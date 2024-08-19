Более 40 спасателей пострадали на тушении пожара в Пролетарске

В центральную больницу Пролетарского района Ростовской области обратился 41 пожарный, заявил губернатор Василий Голубев. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас пять человек. Их доставят в медучреждения Ростова-на-Дону.
Местные жители жалуются на сильное задымление в городе Пролетарске. Также они утверждают, что со стороны горящих складов с дизельным топливом слышны взрывы, сообщает местный канал Don Mash.
Местная администрация организовала подвоз воды с горячим питанием и объявила сбор медикаментов. Добровольцы помогают пожарным с тушением, а местные жители отправляют спасателям вещи первой необходимости и лекарства.
В ночь на 18 августа Ростовскую область атаковали дроны. При отражении атаки обломки одного из беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо. Пожар не могут потушить больше суток. В городе введен режим ЧС.