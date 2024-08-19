Более 40 спасателей пострадали на тушении пожара в Пролетарске

В ночь на 18 августа Ростовскую область атаковали дроны. При отражении атаки обломки одного из беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо. Пожар не могут потушить больше суток. В городе введен режим ЧС.