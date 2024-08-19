Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: Барщевский дал советы, как обезопасить себя от мошенников

В последнее время участились случаи обмана российских знаменитостей. 18 августа политик Ирина Хакамада заявила, что мошенники развели ее на 400 тысяч рублей, а на прошлой неделе певица Лариса Долина сообщила, что отдала злоумышленникам 200 миллионов рублей. Полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах РФ, заслуженный юрист России Михаил Барщевский рассказал Daily Storm, что злоумышленники не раз пытались обмануть его по телефону, и дал советы, как себя обезопасить.





«Случаев таких очень много. Не раз пытались и меня тоже [обмануть мошенники]. То из «Википедии» позвонят, то еще что-нибудь. Это массово», — сказал Барщевский.





Юрист считает, что мошенничеством зачастую занимаются очень грамотные психологи, которые делают расчет на жадность, страх и используют «элементарные, базовые человеческие слабости»: «С «Википедией», например, разводка — в некоторых случаях расчет на жадность, на страх. То есть элементарные, базовые человеческие слабости используются. Этим занимаются очень, очень грамотные психологи».





«Говорят, что это все идет с Украины, что это на Украине происходит. По крайней мере, несколько случаев — мне достоверно известно, что это с Украины идет», — добавил адвокат.





Михаил Барщевский отметил, что некоторые его знакомые не отвечают на звонки с неизвестных номеров, чтобы себя обезопасить.





«Надо понимать, что никто не будет вам звонить и о вас заботиться, — подчеркнул Барщевский. — <...> Забавляет, когда мне звонят и говорят: «Вам положена бесплатная юридическая помощь». <...> Бесплатный сыр — в мышеловке! Когда вам что-то предлагают бесплатное или что-то вкусное или начинают заботиться по телефону, надо понимать, что это уже подозрительно!»





Ирина Хакамада 18 августа в своем Telegram-канале сообщила , что мошенники развели ее на 400 тысяч рублей и взломали ее переписку в мессенджере с подругой. Политик призвала всех, кого якобы знакомые просят перевести деньги, «обязательно найти способ дозвониться до человека и убедиться, что с вами говорит живой человек, а не бот».





13 августа народная артистка России Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников. По этому факту возбуждено уголовное дело. Долина проходит по нему потерпевшей. На квартиру певицы наложен арест. По предварительной информации следствия, мошенники находятся на территории Украины.