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Путин подписал указ об оказании гумпомощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности
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Переезжающим иностранцам не нужно владеть русским языком и знать законодательство РФ undefined
Новости

Путин подписал указ об оказании гумпомощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности

Переезжающим иностранцам не нужно владеть русским языком и знать законодательство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Согласно указу, иностранцы и лица без гражданства, которые переезжают в Россию, могут получить временное проживание без учета квоты, утвержденной правительством РФ. Кроме того, им не нужно будет предъявлять документы, которые подтверждают, что они владеют русским языком и знают российское законодательство. МИД обеспечит выдачу им однократных виз на три месяца.

Это будет касаться лиц, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и хотят переехать из-за непринятия политики своих государств, навязывающей им деструктивные неолиберальные ценности.

Список таких стран Путин поручил подготовить Министерству иностранных дел. Перечень стран утвердит правительство. Указ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

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