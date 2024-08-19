Путин подписал указ об оказании гумпомощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, иностранцы и лица без гражданства, которые переезжают в Россию, могут получить временное проживание без учета квоты, утвержденной правительством РФ. Кроме того, им не нужно будет предъявлять документы, которые подтверждают, что они владеют русским языком и знают российское законодательство. МИД обеспечит выдачу им однократных виз на три месяца.
Это будет касаться лиц, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности и хотят переехать из-за непринятия политики своих государств, навязывающей им деструктивные неолиберальные ценности.
Список таких стран Путин поручил подготовить Министерству иностранных дел. Перечень стран утвердит правительство. Указ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.