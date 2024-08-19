«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей

«Яндекс Маркет» заявил о введении для пользователей сервисного сбора в размере 20 рублей за один заказ. Полученные средства направят на дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры платформы, объяснили в пресс-службе компании.
На первом этапе изменения коснутся пользователей из Москвы и Московской области, а также из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно охват будет увеличиваться.
В сервисе уточнили, что сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением всех заявленных условий. Сбор будет распространяться на все виды оплат и логистических схем.
«Яндекс Маркет» продолжит выделять около 10 миллиардов рублей на аренду серверов и сопутствующего оборудования, продление или покупку лицензионного программного обеспечения, расширение штата IT-кадров, а также на их заработные платы.