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«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей
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Он составит 20 рублей за один заказ undefined
Новости

«Яндекс Маркет» вводит сервисный сбор для пользователей

Он составит 20 рублей за один заказ

«Яндекс Маркет» заявил о введении для пользователей сервисного сбора в размере 20 рублей за один заказ. Полученные средства направят на дополнительное поддержание и развитие инфраструктуры платформы, объяснили в пресс-службе компании.

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На первом этапе изменения коснутся пользователей из Москвы и Московской области, а также из Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Постепенно охват будет увеличиваться.

В сервисе уточнили, что сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением всех заявленных условий. Сбор будет распространяться на все виды оплат и логистических схем.

«Яндекс Маркет» продолжит выделять около 10 миллиардов рублей на аренду серверов и сопутствующего оборудования, продление или покупку лицензионного программного обеспечения, расширение штата IT-кадров, а также на их заработные платы.

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