При реализации нацпроектов за полгода были выявлены хищения на три миллиарда рублей

За первые шесть месяцев 2024 года были выявлены факты хищений трех миллиардов рублей при реализации национальных проектов, сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что за полгода было выявлено более 58 тысяч нарушений.
В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что было возбуждено 500 уголовных дел о хищениях бюджетных средств.
Виновные за нарушения сроков исполнения были привлечены к административной ответственности. К проектам, которые не были сданы в срок, относятся «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология». Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 300 миллионов рублей.
В ведомстве заявили, что после вмешательства Генпрокуратуры в эксплуатацию были введены семь обновленных зданий детских школ искусств, а в 12 регионах образовательные учреждения получили музыкальные инструменты и оборудование.