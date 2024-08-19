При реализации нацпроектов за полгода были выявлены хищения на три миллиарда рублей

Виновные за нарушения сроков исполнения были привлечены к административной ответственности. К проектам, которые не были сданы в срок, относятся «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология». Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 300 миллионов рублей.