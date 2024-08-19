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При реализации нацпроектов за полгода были выявлены хищения на три миллиарда рублей
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Всего зафиксировано более 58 тысяч нарушений undefined
Новости

При реализации нацпроектов за полгода были выявлены хищения на три миллиарда рублей

Всего зафиксировано более 58 тысяч нарушений

За первые шесть месяцев 2024 года были выявлены факты хищений трех миллиардов рублей при реализации национальных проектов, сообщили в Генпрокуратуре. В ведомстве отметили, что за полгода было выявлено более 58 тысяч нарушений.

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В пресс-службе Генпрокуратуры добавили, что было возбуждено 500 уголовных дел о хищениях бюджетных средств.

Виновные за нарушения сроков исполнения были привлечены к административной ответственности. К проектам, которые не были сданы в срок, относятся «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование» и «Экология». Нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 300 миллионов рублей.

В ведомстве заявили, что после вмешательства Генпрокуратуры в эксплуатацию были введены семь обновленных зданий детских школ искусств, а в 12 регионах образовательные учреждения получили музыкальные инструменты и оборудование.

#хищение #нацпроекты #генпрокуратура
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