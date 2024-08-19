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Оперную певицу Максакову оштрафовали на 50 тысяч рублей
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Она не отчиталась о своей деятельности в уполномоченных органах undefined
Новости

Оперную певицу Максакову оштрафовали на 50 тысяч рублей

Она не отчиталась о своей деятельности в уполномоченных органах

Пресненский суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (иноагент) на 50 тысяч рублей за неподанную отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщило РИА Новости.

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В суде уточнили, что Максакову признали виновной по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Ранее ей дважды выписывали штрафы на 30 тысяч и 40 тысяч рублей. Причиной тому было отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в интернете.

Минюст внес проживающую за рубежом Марию Максакову-Игенбергс в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. В ведомстве объяснили, что певица призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России и распространяла материалы, созданные иноагентами.

#штраф #пресненский суд #мария максакова
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