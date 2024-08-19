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18 человек пострадали при возгорании дизтоплива в Ростовской области
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В Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации undefined
Новости

18 человек пострадали при возгорании дизтоплива в Ростовской области

В Пролетарске введен режим чрезвычайной ситуации

При пожаре на складе дизельного топлива в Ростовской области пострадали 18 человек, сообщила администрация Пролетарского района. На территории поселка Пролетарск, где и произошло возгорание, ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Глава региона Василий Голубев 18 августа рассказал, что в Пролетарске был сбит украинский БПЛА. Обломки упали на промышленные склады, из-за чего загорелось дизельное топливо.

Администрация района уточнила, что при тушении пожара пострадали 18 человек. Пять из них находятся в тяжелом состоянии и готовятся к прибытию санитарной авиации. Остальные в удовлетворительном состоянии.

Также власти заявили, что тушение пожара продолжается, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.

#ростовская бласть #топливо #пожар
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