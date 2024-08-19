18 человек пострадали при возгорании дизтоплива в Ростовской области

При пожаре на складе дизельного топлива в Ростовской области пострадали 18 человек, сообщила администрация Пролетарского района. На территории поселка Пролетарск, где и произошло возгорание, ввели режим чрезвычайной ситуации.
Глава региона Василий Голубев 18 августа рассказал, что в Пролетарске был сбит украинский БПЛА. Обломки упали на промышленные склады, из-за чего загорелось дизельное топливо.
Администрация района уточнила, что при тушении пожара пострадали 18 человек. Пять из них находятся в тяжелом состоянии и готовятся к прибытию санитарной авиации. Остальные в удовлетворительном состоянии.
Также власти заявили, что тушение пожара продолжается, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует.