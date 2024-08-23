Новости
Новости 18+
St
Во время захвата колонии ИК-19 в Волгоградской области в соседнем конноспортивном клубе тренировались дети
18+
Их сразу увели в безопасное место undefined
Новости

Во время захвата колонии ИК-19 в Волгоградской области в соседнем конноспортивном клубе тренировались дети

Их сразу увели в безопасное место

Во время захвата колонии ИК-19 в Волгоградской области в соседнем конноспортивном клубе тренировались дети.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Конноспортивный клуб имени генерала Я.П. Бакланова расположен примерно в 250 метрах от колонии №19. Его председатель Александр Щеглов рассказал Daily Storm, что в это время у детей проходили занятия. Он сразу отвел их в безопасное место: «Я всех детей разогнал, чтобы никого не было».

У террористов не было шансов покинуть территорию, считает Щеглов: «Не могли они сбежать, потому что ребята мгновенно приехали: кто с дежурств, кто из ЧОПа. Не должны были они оттуда выйти».

Друзья Александра Щеглова очень беспокоятся о нем и о детях: «Все переживают — мы же рядом тут. Даже из Оренбурга успели сейчас позвонить».

#волгоградская область #колония #захват заложников
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...