Во время захвата колонии ИК-19 в Волгоградской области в соседнем конноспортивном клубе тренировались дети.

Конноспортивный клуб имени генерала Я.П. Бакланова расположен примерно в 250 метрах от колонии №19. Его председатель Александр Щеглов рассказал Daily Storm, что в это время у детей проходили занятия. Он сразу отвел их в безопасное место: «Я всех детей разогнал, чтобы никого не было».