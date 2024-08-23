Руководителю конного клуба приказали убрать лошадей подальше от ИК-19, где произошел бунт

Волгоградский оперштаб приказал руководителю конного клуба недалеко от ИК-19, где произошел бунт, убрать животных. Предположительно, чтобы захватившие заложников преступники не смогли уехать на лошадях.
«Это как средство транспортное. На всякий пожарный, мало ли что может быть. <…> Ну это же жулики. Они уйти готовы на всем, что движется», — сказал Daily Storm Александр Щеглов, председатель Конноспортивного клуба имени Я.П. Бакланова.
В клубе более 20 лошадей. Сейчас на территории клуба всего три сотрудника. Сначала лошадей хотели вывезти, но это нереально.
«Мы убрали всю амуницию и закрыли коней. Оперштаб устроило то, что мы просто спрятали всех», — поделился Щеглов.