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Руководителю конного клуба приказали убрать лошадей подальше от ИК-19, где произошел бунт
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Предполагается, что заключенные могут на них сбежать undefined
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Руководителю конного клуба приказали убрать лошадей подальше от ИК-19, где произошел бунт

Предполагается, что заключенные могут на них сбежать

Волгоградский оперштаб приказал руководителю конного клуба недалеко от ИК-19, где произошел бунт, убрать животных. Предположительно, чтобы захватившие заложников преступники не смогли уехать на лошадях.

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«Это как средство транспортное. На всякий пожарный, мало ли что может быть. <…> Ну это же жулики. Они уйти готовы на всем, что движется», — сказал Daily Storm Александр Щеглов, председатель Конноспортивного клуба имени Я.П. Бакланова.

В клубе более 20 лошадей. Сейчас на территории клуба всего три сотрудника. Сначала лошадей хотели вывезти, но это нереально. 

«Мы убрали всю амуницию и закрыли коней. Оперштаб устроило то, что мы просто спрятали всех», — поделился Щеглов.

#волгоградская область #колония #захват заложников
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