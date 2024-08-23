Индия готова играть любую роль для завершения конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев, где заявил, что Индия готова внести свой вклад в мирное решение конфликта на Украине.
Кроме того, Моди выразил готовность выступить в качестве друга, чтобы помочь достичь мира между сторонами.
Ранее СМИ писали, что Индия готова была только передавать сообщения между президентами России и Украины. Однако быть посредником она не собирается, так как не хочет терять доступ к недорогой российской нефти и оружию.
Индийский премьер Нарендра Моди 8 июля посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным. 23 августа Моди встретился с Владимиром Зеленским.