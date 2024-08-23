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Силовики взяли штурмом ИК-19 в Волгоградской области
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Четверо нападавших заключенных ликвидированы undefined
Новости

Силовики взяли штурмом ИК-19 в Волгоградской области

Четверо нападавших заключенных ликвидированы

В результате штурма ИК-19 в Волгоградской области четверо заключенных, которые взяли в заложники сотрудников колонии, были ликвидированы снайперами.

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В Росгвардии подтвердили, что снайперы нейтрализовали террористов, а заложники были освобождены в ходе штурма.

Штурм исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области начался в 16:00 и продлился полчаса, сообщает Mash. Во время штурма один из заключенных пытался подорвать себя с помощью самодельного «жилета смертника». Однако система не сработала и спецназ успел его ликвидировать.

Ранее сообщалось, что заключенные колонии №19 в городе Суровикино в Волгоградской области захватили заложников. Предварительно, один человек погиб, есть пострадавшие.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что пострадали четыре сотрудника регионального УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

#штурм #волгоградская область #колония
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