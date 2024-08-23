Силовики взяли штурмом ИК-19 в Волгоградской области

Штурм исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области начался в 16:00 и продлился полчаса, сообщает Mash. Во время штурма один из заключенных пытался подорвать себя с помощью самодельного «жилета смертника». Однако система не сработала и спецназ успел его ликвидировать.