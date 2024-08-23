Новости
Новости 18+
St
США ввели санкции в отношении 400 человек и юрлиц из России
18+
Новый пакет санкций приурочен к предстоящему Дню независимости Украины undefined
Новости

США ввели санкции в отношении 400 человек и юрлиц из России

Новый пакет санкций приурочен к предстоящему Дню независимости Украины

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами: в странах Азии, Европы и Ближнего Востока, сообщил американский Минфин.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Новый пакет санкций приурочен к предстоящему Дню независимости Украины, уточнили в администрации США.

В ведомстве добавили, что санкции нацелены на компании, которые осуществляют закупки вооружения и оборонной продукции для России.

Кроме того, санкции коснутся организаций — участниц схем обхода ограничений, отмывании доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также компаний по угледобыче.

В администрации президента США заявили, что новые санкции еще больше ограничат доходы России от металлургической и горнодобывающей промышленности.

#пакет санкций #сша #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...