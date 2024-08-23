США ввели санкции в отношении 400 человек и юрлиц из России

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции против 400 физических и юридических лиц в России и за ее пределами: в странах Азии, Европы и Ближнего Востока, сообщил американский Минфин.
Новый пакет санкций приурочен к предстоящему Дню независимости Украины, уточнили в администрации США.
В ведомстве добавили, что санкции нацелены на компании, которые осуществляют закупки вооружения и оборонной продукции для России.
Кроме того, санкции коснутся организаций — участниц схем обхода ограничений, отмывании доходов от находящейся под санкциями золотодобычи и продажи золота, а также компаний по угледобыче.
В администрации президента США заявили, что новые санкции еще больше ограничат доходы России от металлургической и горнодобывающей промышленности.