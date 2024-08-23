Тестирование ДЭГ успешно завершено

Тестирование системы дистанционного электронного голосования, которое проходило 23 августа в Москве с восьми утра до двух часов дня, успешно завершилось. Система прошла все проверки и теперь готова к сентябрьским выборам.
В тестировании электронного голосования приняли участие почти 650 тысяч совершеннолетних жителей столицы. Цифровые голоса записывались в блокчейн и после расшифровки с помощью специального ключа были учтены при подведении итогов голосования.
Тестирование намеренно проходило в сжатые сроки, чтобы проверить работу системы электронного голосования при повышенных нагрузках. Кроме того, специалисты искусственно создали внештатные ситуации, например отключение электричества и связи. Таким образом они убедились, что подобные форс-мажоры не влияют на ход голосования и запись цифровых голосов.
По итогам проведения испытаний системы электронного голосования разработчики подтвердили, что она готова к использованию на выборах в сентябре.
Голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдет с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно будет на сайте elec.mos.ru, через терминал или с помощью бумажного бюллетеня. Однако для последнего варианта голосования необходимо подать заявление до 2 сентября.