Тестирование ДЭГ успешно завершено

Голосование на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдет с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно будет на сайте elec.mos.ru, через терминал или с помощью бумажного бюллетеня. Однако для последнего варианта голосования необходимо подать заявление до 2 сентября.