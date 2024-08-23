В Духовном управлении мусульман призвали создать спецотдел по борьбе с радикализмом после резни в ИК-19

Заключенные исправительной колонии №19 в Волгоградской области устроили бунт и захватили заложников. В ходе штурма преступники были ликвидированы. Председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов заявил Daily Storm о необходимости создать спецотдел по борьбе с религиозными радикалами после бунта в колонии.





«Духовное управление мусульман не раз выступало с инициативой о создании специального отдела по борьбе с религиозным радикализмом, в рамках деятельности которой планировалось проведение в том числе курсов повышения квалификации для сотрудников исправительных колоний, а также издание специальной литературы. Как показывает реальность, актуальность создания данного отдела только растет. Верим, что в ближайшее время мы сможем реализовать задуманное во благо безопасности нашего общества», — сказал Аляутдинов.





Он отметил, что в колониях совершенно другие условия, однако права верующих должны соблюдаться даже в исправительных учреждениях, но в строгом согласовании с внутренними уставами учреждений.





«Если по закону такое право за ними закреплено, то, конечно же, оно должно быть соблюдено. Но даже это не оправдывает действия преступников, которые совершили захват заложников под Волгоградом. Духовное управление мусульман Москвы резко осуждает это злодеяние и предполагает, что данное преступление было организовано силами извне России с целью дестабилизации ситуации в стране», — заявил Аляутдинов.





Муфтий Москвы напомнил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где живут представили самых разных религий. Об этом же регулярно говорит и президент Владимир Путин.





«Следовательно, в процессе выстраивания личных, профессиональных и иных отношений необходимо учитывать религиозные особенности людей, с которыми мы взаимодействуем, ибо в каждой религии есть предписания, которые обязательны перед Богом. В исламе, например, это пятикратный намаз, который мусульманин обязательно должен выполнить. Если человеку запрещают совершать молитву, то это ущемляет его права», — подчеркнул Аляутдинов.





Четверо осужденных напали на сотрудников колонии днем 23 августа. Напавшие потребовали предоставить им автомобиль, автоматы, а также отпустить их земляков из ШИЗО. Силовики провели штурм и нейтрализовали осужденных около 16:00 мск.