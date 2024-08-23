Верховный суд предложил снимать уголовную ответственность с подсудимых, проходящих военную службу

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых на стадии судебного производства, которые проходят военную службу. Документ проекта доступен в думской электронной базе.
Согласно проекту, подсудимые получат возможность избежать уголовной ответственности, если их призовут на военную службу или они заключат контракт.
Также предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время.
Также проектом предлагается добавить в эту категорию и осужденных, чей приговор еще не вступил в силу.
Сейчас возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. В случае призыва или заключения контракта их дела приостанавливают. Если такой человек сможет достигнуть предельного роста, получит государственную награду, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то в отношении его уголовное дело прекратят совсем.
Действие нового закона не будет распространяться на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также еще по некоторым статьям.