Верховный суд предложил снимать уголовную ответственность с подсудимых, проходящих военную службу

Сейчас возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. В случае призыва или заключения контракта их дела приостанавливают. Если такой человек сможет достигнуть предельного роста, получит государственную награду, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то в отношении его уголовное дело прекратят совсем.