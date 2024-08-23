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Верховный суд предложил снимать уголовную ответственность с подсудимых, проходящих военную службу
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Ранее такая возможность была только у обвиняемых на стадии следствия и осужденных undefined
Новости

Верховный суд предложил снимать уголовную ответственность с подсудимых, проходящих военную службу

Ранее такая возможность была только у обвиняемых на стадии следствия и осужденных

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых на стадии судебного производства, которые проходят военную службу. Документ проекта доступен в думской электронной базе.

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Согласно проекту, подсудимые получат возможность избежать уголовной ответственности, если их призовут на военную службу или они заключат контракт.

Также предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время.

Также проектом предлагается добавить в эту категорию и осужденных, чей приговор еще не вступил в силу.

Сейчас возможность освобождения от уголовной ответственности есть у обвиняемых на стадии следствия или у уже осужденных. В случае призыва или заключения контракта их дела приостанавливают. Если такой человек сможет достигнуть предельного роста, получит государственную награду, покинет службу по состоянию здоровья или если боевые действия завершатся, то в отношении его уголовное дело прекратят совсем.

Действие нового закона не будет распространяться на осужденных за педофилию, террористические и экстремистские преступления, а также еще по некоторым статьям.

#уголовная ответственность #верховный суд #законопроект
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