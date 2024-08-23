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В Ростовской области, где тушат нефтебазу, загорелись жилые дома
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Пожар начался с возгорания сухой травы undefined
Новости

В Ростовской области, где тушат нефтебазу, загорелись жилые дома

Пожар начался с возгорания сухой травы

Сухая растительность загорелась в городе Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые дома, сообщает МЧС.

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По данным министерства, возгорание сухой травы и камыша началось у берега реки Чепрак. Далее огонь перешел на ближайшие жилые дома. К ликвидации пожара привлечены порядка 40 человек и 12 единиц техники. Это второй крупный пожар в Пролетарске за неделю.

На прошлой неделе, 18 августа, в Пролетарске после падения дрона

загорелась нефтебаза. Огонь не могут потушить до сих пор. Пострадали более 40 человек, порядка 20 попали в больницу. 

#ростовская бласть #жилой дом #пожар
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