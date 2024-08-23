В Ростовской области, где тушат нефтебазу, загорелись жилые дома

По данным министерства, возгорание сухой травы и камыша началось у берега реки Чепрак. Далее огонь перешел на ближайшие жилые дома. К ликвидации пожара привлечены порядка 40 человек и 12 единиц техники. Это второй крупный пожар в Пролетарске за неделю.