В колонии ИК-19, где произошла резня, брали деньги с заключенных на ремонт учреждения

Замначальника Волгоградской колонии № 19, где произошел бунт заключенных, брал взятки у зэков, чтобы отремонтировать служебные помещения. О плохом состоянии зоны Григорию Беленкову говорили в том числе заключенные, которые были готовы оплатить ремонт учреждения.





Калачевский районный суд 26 марта 2024 года приговорил Беленкова, работавшего в ИК-19, к семи годам общего режима за превышение должностных полномочий. Он попросил у заключенных 300 тысяч рублей. Из них 118 тысяч рублей — взятка за покровительство, а остальные деньги на нужды зоны.





«После получения денежных средств от осужденных, часть денег намеревался направить на приобретение материалов и выполнение ремонта помещений жилой зоны и административных зданий ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области», — написано в решении суда, на которое обратил внимание Daily Storm.





Собирать деньги на ремонт предложили сами заключенные. Их не устраивали условия проживания. Они хотели отремонтировать крышу, заменить окна и сделать косметический ремонт в одном из отрядов.





«Крышу срывало в связи с погодными условиями, с трех зданий, где-то частично улетала, где-то полностью», — говорится в материалах суда.





Daily Storm также обратил внимание, что в марте в колонию пытались провезти контрабанду. Запрещенные вещи, в числе которых были сотовые телефоны и MP3-плееры, пытались укрыть в продуктах. Тогда На водителя грузовика, перевозившего груз, составили административный протокол.