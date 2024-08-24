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В Воронежской области в результате атаки украинских дронов начался пожар и детонация взрывоопасных объектов
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В трех поселках введен режим ЧС, эвакуировано около 200 человек undefined
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В Воронежской области в результате атаки украинских дронов начался пожар и детонация взрывоопасных объектов

В трех поселках введен режим ЧС, эвакуировано около 200 человек

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область власти ввели режим ЧС в трех поселках Острогожского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС. Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА», — предупредил глава области. 


Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия, добавил Гусев. 


По информации губернатора, за ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были уничтожены и подавлены пять беспилотных летательных аппаратов.


Была проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности, сообщил глава региона. 


По его словам, пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.


Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали, отметил Гусев. Из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением, добавил он. 

#беспилотник #всу #воронежская область #режим чс
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