В Воронежской области в результате атаки украинских дронов начался пожар и детонация взрывоопасных объектов

«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Прошу жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать фотографии и видеозаписи с места ЧС. Ни в коем случае нельзя приближаться к местам падения фрагментов БПЛА», — предупредил глава области.





Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия, добавил Гусев.





По информации губернатора, за ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области были уничтожены и подавлены пять беспилотных летательных аппаратов.





Была проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности, сообщил глава региона.





По его словам, пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, еще одна получила ссадины и от госпитализации отказалась.





Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали, отметил Гусев. Из-за повреждения линии электропередачи в одном из сел Острогожского района могут наблюдаться перебои с электроснабжением, добавил он.