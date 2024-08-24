Рассекречены документы, в которых сообщается, что Британия и Франция планировали нападение на СССР в 1940 году

Российский государственный военный архив рассекретил сообщение наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову 1940 года. В нем говорится о решении высшего военного совета союзников начать войну против СССР и нанести удар не только с Кавказа, но и с севера. Кроме того, планировалось создать «национальное русское правительство».





«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — писал Берия Ворошилову.





Документ опубликован на сайте Президентской библиотеки.





Утверждается, что некие французские и британские генералы «пришли к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера».





Как пишет Берия, для этой цели «было решено перебросить в Финляндию канадские войска и захватить порт Петсамо как базу для действий против Мурманска и Архангельска».