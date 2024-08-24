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Рассекречены документы, в которых сообщается, что Британия и Франция планировали нападение на СССР в 1940 году
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Удар собирались нанести со стороны Кавказа и севера, следует из архивных материалов undefined
Новости

Рассекречены документы, в которых сообщается, что Британия и Франция планировали нападение на СССР в 1940 году

Удар собирались нанести со стороны Кавказа и севера, следует из архивных материалов

Российский государственный военный архив рассекретил сообщение наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии наркому обороны Клименту Ворошилову 1940 года. В нем говорится о решении высшего военного совета союзников начать войну против СССР и нанести удар не только с Кавказа, но и с севера. Кроме того, планировалось создать «национальное русское правительство».


«Резидент НКВД СССР в Париже сообщает следующие непроверенные данные: на последнем заседании высшего военного совета вынесено принципиальное решение начать военные действия против СССР», — писал Берия Ворошилову. 


Документ опубликован на сайте Президентской библиотеки.


Утверждается, что некие французские и британские генералы «пришли к выводу использовать советско-финскую войну, втянуть нейтральные страны, нанести удар СССР не только с Кавказа, но и с севера». 


Как пишет Берия, для этой цели «было решено перебросить в Финляндию канадские войска и захватить порт Петсамо как базу для действий против Мурманска и Архангельска».

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#франция #ссср #история #великборитания
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