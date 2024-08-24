Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Там отметили, что «целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней, запрещает пропаганду идеологии «русского мира», в частности, запрещается использование религиозных организаций для продвижения этой идеологии».





Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. До этого говорилось, что он вступит в силу через месяц после принятия, а у общин будет девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».





20 августа Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Документ поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах.





17 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал этот закон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей Всеукраинского совета «сатанистами».