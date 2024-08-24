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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ
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Документ вступает в силу на следующий день после опубликования undefined
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Зеленский подписал закон о запрете УПЦ

Документ вступает в силу на следующий день после опубликования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую православную церковь. Документ был опубликован Верховной радой. 

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Там отметили, что «целью закона является запрет деятельности на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней, запрещает пропаганду идеологии «русского мира», в частности, запрещается использование религиозных организаций для продвижения этой идеологии». 


Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. До этого говорилось, что он вступит в силу через месяц после принятия, а у общин будет девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».


20 августа Верховная рада приняла в окончательном чтении закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ. Документ поддержали 265 депутатов при 226 необходимых голосах.


17 августа Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал этот закон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала представителей Всеукраинского совета «сатанистами». 

#зеленский #церковь #упц
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