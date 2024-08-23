От 228 УК РФ до захвата колонии. Досье на двух предполагаемых захватчиков колонии в Волгоградской области

Вместе с ним по этому уголовному делу проходили еще два гражданина Таджикистана. Подсудимый Тошов имеет малолетнего ребенка, на учете у врача нарколога и психиатра не состоял, удовлетворительно характеризовался по месту жительства и ранее не был судим.





Второй преступник, Рамзидин Тошев, в сентябре 2023 года был приговорен Волжским городским судом к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Согласно данным из решения по уголовному делу, «кураторы» предлагали Тошеву 300 рублей за каждый отработанный тайник с веществами.





Соучастником преступления в деле Тошева выступает его двоюродный брат — Ш. Зиядуллаев. Их группа просуществовала чуть более месяца: с 11 февраля 2023 года до момента задержания сотрудниками полиции 13 марта того же года. Согласно показаниям самого Тошева, «опасную работу» в Сети нашел его родственник. Он согласился на это, и братья связались с «инструктором» в мессенджере.





Переписывались они в целях конспирации на узбекском языке. Первый «гонорар» в размере 60 тысяч рублей Тошев и его сообщник получили 1 марта. Всего они заработали примерно 90 тысяч рублей. Заработанное братья делили между собой пополам. Согласно показаниям Зиядуллаева, для маскировки они также использовали VPN, чтобы правоохранители не смогли отследить их местоположение и перемещения.





Когда полицейские задерживали Тошева, они нашли в его куртке два свертка с наркотиками. Помимо этого, у него были с собой паспорт гражданина Узбекистана, миграционная карта, 50 рублей, банковские карточки и мобильный телефон Samsung.





На суде Тошев и его двоюродный брат признали вину в полном объеме. Психических отклонений у преступников не обнаружили. На учете нарколога и психиатра они не стояли. К уголовной и административной ответственности до этого не привлекались. Постоянного места проживания в РФ у Тошева и его двоюродного брата не было. Негативных характеристик по месту временного пребывания им не давали.





Третий захватчик, Рустамчон Наврузи, тоже осужден за за сбыт наркотиков. Четвертый, Темур Хусинов, — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

На кадрах захвата ИК-19 в Волгоградской области они заявили о своей причастности к ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России). Террористы познакомились и увлеклись экстремизмом в колонии, отмечает Mash.





Захват в ИК-19 произошел во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00. Вооруженные заключенные напали на сотрудников ФСИН, взяли их в заложники и опубликовали видео с места событий. Преступники заявили, что это — ответ на запрет религиозной литературы и конфискацию молитвенных ковриков у осужденных мусульман. В результате нападения погибли два сотрудника колонии, еще пять — были ранены. Начальник колонии Андрей Девятов находится в реанимации.





Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства захвата ИК-19. Владимиру Путину доложили о ситуации. Президент распорядился принять все необходимые меры для освобождения заложников.